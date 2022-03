Capo d’Orlando – Mensa scolastica momentaneamente sospesa. Cirilla: “Ecco le soluzioni alternative”

La mensa scolastica nel comune di Capo d’Orlando verrà sospesa a partire dal prossimo 4 di aprile. La comunicazione è stata data ai Dirigenti scolastici orlandini e alle famiglie lo scorso sabato, durante un Consiglio d’Istituto straordinario.

Il problema non è stato economico, bensì di natura tecnico-finanziaria del comune, in quanto non è stato approvato il bilancio previsionale 2022.

Per i prossimi due mesi la mensa sarà autogestita dagli istituti scolastici, con l’affidamento a ditte scelte dai singoli plessi. In alternativa si potrà portare il pasto domestico da casa oppure prelevare i propri figli per il pranzo e riportarli all’orario dell’inizio delle lezioni pomeridiane. Le parole dell’Assessore all’Istruzione Salvatore Cirilla.