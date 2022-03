Domenica ingresso gratuito per tutti i tifosi dell’Orlandina Basket, grazie al main sponsor Infodrive.

I biancoazzurri giocheranno una gara importantissima al PalaFantozzi, contro la JB Monferrato, con palla a due alle 17.00.

Una partita fondamentale per l’Orlandina Basket, che proprio adesso ha bisogno dell’affetto dei suoi supporters. Per questo, vista l’occasione, il main sponsor Infodrive ha pensato ad una sorpresa per tutti i tifosi dell’Orlandina.

Domenica l’ingresso al PalaFantozzi sarà libero.

Un omaggio della Infodrive a tutto il popolo orlandino, nella speranza di poter riempire il palazzetto e dimostrare così vicinanza ai ragazzi, in un momento complicato della stagione.