Tragico incidente ad Alcara Li Fusi. Anziano perde controllo del mezzo e muore

Dramma nella tarda mattinata di oggi ad Alcara Li Fusi, dove un 77enne del luogo ha perso la vita in un tragico incidente stradale autonomo.

Da accertare le cause per le quali l’anziano, che si era recato in un fondo di sua proprietà nella zona di contrada Portaro, nei pressi delle Grotte del Lauro, avrebbe perso il controllo del suo fuoristrada, che avrebbe preso velocità a causa della pendenza della strada, precipitando.

Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso che era atterrato ad Alcara, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche la polizia locale ed i Carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.