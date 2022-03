Mistretta: disposti lavori per rinnovare l’autorizzazione per l’elipista dell’ospedale “Santissimo Salvatore”

Saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria all’elisuperficie dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Mistretta; sono necessari al rinnovo dell’autorizzazione triennale all’uso diurno e notturno dell’elipista.

Progettista è il geometra Cristian Barone, dipendente dell’Asp, per un intervento il cui importo è 178.500,00 euro. I lavori se li è aggiudicati per 145 mila euro la ditta “New Tecno Plus srl” di Santa Lucia del mela, in affidamento diretto, con il ribasso del 18,22%.

Sul sito, composto da una parte in elevazione su pilastri e da una parte su terrapieno, a seguito di un sopralluogo dell’Enac, si è ravvisata la necessità di effettuare i lavori per poter rinnovare l’autorizzazione triennale.

Si dovranno ripristinare le luci radenti, risultate fuori servizio, sistemando anche luci di bordo piazzola, le luci di ostacolo ed il faro di avvistamento con nuovi corpi illuminati a led di ultima tecnologia, istallare un gruppo elettrogeno, intervenire sugli alberi vicini alla pista e infine ripristinare l’andamento plano-altimetrico della pista di atterraggio. Si procederà infine anche ad abbattere una parte della piattaforma posta nel terrapieno.

Per il resto, riguardo ad altre strutture dell’Asp e alla procedura aperta per il servizio di gestione sociale ed assistenziale delle rsa di San Pietro Patti, Patti e Sant’Angelo di Brolo, con venti posti letto ciascuno, se lo è aggiudicato la “Opus Residential” di Messina. Il periodo di riferimento è di sette anni dal 2022 al 2028, per una spesa complessiva di oltre 6.300.000,00 euro.