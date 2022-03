Covid – 4.777 nuovi casi in Sicilia e 12 vittime. In aumento i ricoveri (+28)

Sono 4.777 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia a fronte di 30.537 tamponi processati, nel bollettino del Ministero della Salute del 20 marzo. Di questi nuovi casi 1.156 sono precedenti al 19 marzo

L’isola si trova al quinto posto per nuovi contagi tra le regioni, mentre al primo posto c’è il Lazio con 7.413. Ieri i nuovi casi erano stati 6.107 su oltre 40 mila test. In virtù di questi dati il tasso di positività sale lievemente, dal 15.2% al 15.6%.

Credono anche gli attuali positivi, che sono 236.862 con un incremento di 3.696 casi.

I guariti sono stati 2.225, mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi in Sicilia da inizio pandemia a 9.860.

Crescita anche sul fronte ospedaliero: sono 938 ricoverati totali nell’isola, ben 28 in più rispetto a sabato. Di questi 878 sono ricoverati in regime ordinario (+26) e 60 in terapia intensiva (+2).ù

Questi i dati del contagio nelle singole province: in testa ci sono Palermo con 1.663 casi e Messina con 1.303. Seguono Catania 709, Agrigento 637, Ragusa 445, Siracusa 422, Trapani 323, Caltanissetta 324 e infine Enna 107.

In Italia sono stati 60.415 i nuovi casi di positività, in calo rispetto ai 74.024 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 93 i decessi (ieri 85), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 157.785.