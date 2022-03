Santo Stefano Camastra, le opere che cambieranno il volto della città delle ceramiche

Grazie alle numerose opere infrastrutturali già cantierate e in fase di finanziamento, il volto di Santo Stefano di Camastra, che si proietta a diventare porta di accesso dal mare ai Nebrodi, sta per cambiare.

18 milioni di euro di investimenti in opere per lo più connesse e collegate al grande progetto del Porto Turistico, ma non solo. Ci sono anche interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio artistico-culturale e a potenziare l’offerta turistica della città delle ceramiche e la riqualificazione di impianti sportivi. Ne abbiamo parlato con il sindaco, Francesco Re.