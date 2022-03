Raccuja – Importante finanziamento di 1 milione di euro per la rete idrica

Il Comune di Raccuja ha ottenuto un importante finanziamento di quasi un milione di euro per la ristrutturazione della rete idrica interna vetusta.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 78 del 31 gennaio 2022, è stata infatti approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento, del Bando per la predisposizione di un programma di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti.

L’amministrazione comunale aveva partecipato al bando a sportello lo scorso luglio ed ha ottenuto il finanziamento dell’opera per un importo complessivo di € 999.144,00. Con la notifica del decreto gli uffici possono già procedere con le procedure di affidamento dell’esecuzione dei lavori.

Soddisfatto il sindaco Ivan Martella: “Si tratta di un’opera importante per il nostro comune che da decenni soffre un problema storico legato alla carenza di acqua, soprattutto nei mesi estivi, anche dovuta alle pessime condizioni in cui si trova la condotta idrica interna. Già la scorsa estate, con un importante piano di interventi sulla rete idrica, siamo riusciti, per la prima volta, ad eliminare ogni interruzione diurna che purtroppo rappresentava la regola nel periodo di luglio/ottobre. Questo intervento sulla rete idrica esterna, unitamente a quelli di manutenzione previsti nei prossimi mesi, ci fa ben sperare di poter risolvere presto questo annoso problema. Si tratta di un risultato ottenuto grazie ad un lavoro di squadra che ha coinvolto tutta l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico comunale.”