Prosegue la gara di solidarietà in favore delle famiglie ucraine, colpite duramente da un orrendo conflitto. A Capo d’Orlando un intero magazzino è stato riempito grazie alle donazioni dei cittadini del comprensorio: Vestiti, coperte, cibo, medicinali. Tra le richieste principali, prodotti per i neonati come pomate e pannolini, ma anche torce per illuminare i bunker sotterranei dove i civili sono costretti a rifugiarsi.