Sant’Agata Militello: il 6 marzo in programma il ritiro di Quaresima con le famiglie della diocesi di Patti

Domenica 6 marzo, nell’istituto “Zito” di Sant’Agata Militello, per iniziativa dell’Equipe per la Pastorale Familiare diretta da don Calogero Tascone, si terrà il ritiro di Quaresima con le famiglie della diocesi di Patti, guidato dal vescovo monsignor Guglielmo Giombanco.

L’appuntamento è alle ore 15.30, con l’accoglienza e la preghiera. Quindi, il vescovo detterà la meditazione che poi avrà la “risonanza” nei gruppi di riflessione per vicariato. Alle ore 18.30 monsignor Giombanco presiederà la celebrazione della messa.

Sarà una nuova occasione per le famiglie della diocesi pattese per incontrarsi, pregare e riflettere insieme, per dare sempre più “corpo” alla Pastorale per la Famiglia e tessere una fitta rete di legami che possa essere coinvolgente in tutte le parrocchie della Chiesa locale, secondo lo stile della sinodalità.