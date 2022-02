Una straordinaria Infodrive Capo d’Orlando viene sconfitta solo nel finale a Torino per 88-87

La Infodrive Capo d’Orlando sfiora la quarta vittoria consecutiva, cedendo soltanto nei secondi finali alla più attrezzata Torino. Un altro finale al cardiopalma vede coinvolti i biancoazzurri, che questa volta però devono cedere i due punti ai piemontesi. Decisivi alla fine due canestri di Toscano per Torino, mentre il possibile canestro della vittoria di Tevin Mack si infrange sul ferro.

Infodrive avanti a lungo in doppia cifra, che non può che essere orgogliosa del gioco e della voglia mostrati quest’oggi dai ragazzi di coach Marco Cardani. Nonostante le assenze e i vari acciacchi i biancoazzurri mettono sul parquet tutto ciò che hanno e serve la miglior Torino nel secondo tempo per avere la meglio sui siciliani.

21 punti per King, 19 e 7 rimbalzi per un super Poser, 14 per Mack e 10 per Diouf. Ellis chiude con 9 e 10 assist (22 di valutazione), mentre Vecerina ne segna 8.

Due sfide casalinghe attendono adesso i paladini. La prossima domenica si torna al PalaFantozzi per la sfida contro Treviglio alle 18.00, mentre mercoledì 16 febbraio la Infodrive se la vedrà, sempre tra le mura amiche, contro Cantù dell’ex Marco Sodini alle 20.30.

La cronaca della gara:

Gli ospiti trovano per primi il fondo della retina, con una schiacciata di Poser ben servito da Ellis. Quattro punti di fila di King e i canestri di Poser e Diouf portano i biancoazzurri sul 7-12 al 5’. Ancora King protagonista nella parte finale del primo quarto e un canestro e fallo di Vecerina porta la Infodrive sul +7, 16-23, prima che Diouf fissi il punteggio dei primi 10’ sul 18-25.

In avvio di secondo parziale il proscenio è tutto della Infodrive: gli ospiti partono fortissimo e arrivano addirittura al +17, massimo vantaggio, con le triple di Reggiani e King e i canestri di Diouf: 29-46 al 15’. Torino si desta dal torpore con un parziale di 7-0 firmato da Alibegovic, ma i paladini non mollano di un centimetro e chiudono il primo tempo in vantaggio in doppia cifra, 42-52.

Un canestro di Mack apre la seconda metà di gioco, ma gli ospiti dimostrano di essere rientrati bene dagli spogliatoi e tornano a -4, 51-55 al 23’. Una tripla di Ellis e una di King rimettono in carreggiata i biancoazzurri, che con un altro canestro da oltre l’arco di Mack tornano in vantaggio in doppia cifra: 54-66 al 25’. Ellis porta i suoi al +14, poi Torino risponde con Toscano, Alibegovic e Scott, tornando sotto la doppia cifra di svantaggio. Un canestro di Oboe e due liberi di Davis fissano il punteggio del terzo quarto sul 67-73 per la Infodrive Capo d’Orlando.

Due punti di Poser aprono l’ultimo quarto, ma la tripla di Alibegovic, il canestro di Oboe e la schiacciata di Scott portano Torino sul -1, 74-75 con 6’ da giocare. Un libero di King interrompe la sterilità offensiva degli ospiti, Torino pareggia, ma Mack riporta avanti i suoi sul 76-78 al 36’. Da qui in avanti è un susseguirsi di emozioni: le due squadre si scambiano più volte la testa della gara. Torino va avanti 79-78 con Alibegovic, ma i biacoazzurri si riportano sul +2 con King, 81-83. Scott pareggia con una schiacciata tonante, Vecerina segna un libero su due e al 39’ gli ospiti sono avanti di un punto. Nell’ultimo minuto King trova Poser per il +3, 83-86. Torino non demorda e riesce a pareggiare con Toscano che segna e subisce il fallo di King, trasformando il libero della parità a quota 86 a 30” dalla fine. Sul ribaltamento di fronte Poser subisce fallo, sbaglia il primo libero ma trasforma il secondo. Torino in attacco con 18” sul cronometro: ancora Toscano decisivo con un nuovo canestro e fallo. Il tiro libero però non viene convertito e l’Orlandina attacca sul -1, con la possibilità di vincere la gara. King attacca e trova Mack libero da oltre l’arco. Purtroppo per i biancoazzurri la palla si infrange sul ferro: Torino vince 88-87.

Basket Torino – Infodrive Capo d’Orlando 88-87 (18-25; 42-52; 67-73)

Torino: Oboe 4, Toscano 11, Davis 18, Alibegovic 16, Pagani 3, Pirani ne, Landi 12, De Vico 2, Fea ne, Scott 22. Coach: Edoardo Casalone

Infodrive Capo d’Orlando: Diouf 10, Mack 14, Ellis 9, Bartoli 3, Poser 19, Telesca n.e., Vecerina 8, Traini n.e., Reggiani 3, Gori n.e., King 21. Coach: Marco Cardani.