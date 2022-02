Ficarra: rischio chiusura della guardia medica, la minoranza interroga il primo cittadino

C’è il rischio della chiusura della guardia medica di Ficarra per locali non idonei.

Da qui i consiglieri del gruppo di minoranza “Ficarra Bene Comune” hanno presentato un’interrogazione al sindaco Basilio Ridolfo; è stato evidenziato come già nel mese di settembre 2021 l’Asp di Messina avesse avvisato l’amministrazione comunale e a tutt’oggi non c’è alcuna risposta sulla richiesta di locali.

La minoranza, rivolgendosi al primo cittadino, ha chiesto il perchè di questa inerzia, proponendo di utilizzare da subito in comodato d’uso i locali del centro Anziani di via Logge, in quanto idonei logisticamente e privi di barriere architettoniche.

“Inoltre abbiamo indicato di utilizzare quei locali, non solo come presidio di guardia medica, hanno concluso i consiglieri di minoranza, ma anche come centro polifunzionale di diagnostica territoriale sempre a cura dell’Asp di Messina.”