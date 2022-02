Covid – Curva in lieve crescita in Sicilia: 8.631 nuovi casi oggi, di cui 1.346 nel messinese. 49 i morti

Punta di nuovo verso l’alto la curva dell’epidemia di Covid-19 in Sicilia: 8.631 i nuovi casi registrati nel bollettino di oggi, 2 febbraio, a fronte di 55.622 tamponi processati nell’isola. Ieri i nuovi positivi erano 7.218.

Il tasso di positività scende dal 19,2% al 15,5%, ma l’isola sale dall’ottavo al sesto posto, tra le regioni italiane, per nuovi contagi del giorno. Gli attuali positivi sono 254.657 con un aumento di 4.000 casi. I guariti sono 4.936 mentre le vittime sono 49 e portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 8.622.

Sul fronte ospedaliero sono in calo di 16 unità i ricoveri nei reparti ordinari, che adesso sono 1.464, mentre aumentano di 8 i ricoveri in terapia intensiva: 148 persone hanno bisogno delle cure dei reparti di rianimazione siciliani. In totale ipositivi al Covid ospedalizzati in Sicilia sono 1.612.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c’è Palermo con 1.979 casi, poi Catania con 1.580, Messina con 1.346 e Siracusa con 1.120. Nuovi positivi a tre cifre a: Ragusa 903, Caltanissetta 615, Agrigento 608, Trapani 604 ed Enna 230.

In Italia

Sul fronte nazionale 118.994 nuovi casi Covid e 395 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I contagi fanno segnare un calo del 23% nell’ultima settimana, diminuiscono anche gli attuali positivi e calano anche le presenze in ospedale.