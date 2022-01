Covid – In Sicilia oltre 5 mila guariti. 7.100 nuovi casi, 47 le vittime. Stabili i ricoveri

Sono stati 7.100 positivi nel bollettino del 28 gennaio in Sicilia, a fronte di 45.661 tamponi processati. Dati stabili rispetto al giorno precedente, quando erano stati 7.369 con poco più di 47 mila tamponi.

Stabile il tasso di positività al 15,5%. L’isola è al nono posto tra le regioni italiane per nuovi contagi del giorno, al primo posto c’è la Lombardia con 21.329 casi.

Boom di guariti, con 5.474 persone che hanno sconfitto il virus nell’isola. Gli attuali positivi in Sicilia sono 231.716 con un aumento di 2.137 unità.

Purtroppo si registrano ulteriori 47 decessi, anche se come riporta l’assessorato alla salute, riguardano giorni precedenti. Il totale delle vittime della pandemia nell’isola sale a 8.424.

Buoni dati arrivano dagli ospedali siciliani. Stabili i ricoverati, uno in più rispetto a giovedì: adesso sono 1.601 in totale gli ospedalizzati. Di questi 146 si trovano in terapia intensiva, 4 in meno di ieri, con 7 nuovi ingressi del giorno.

Sul fronte del contagio nelle singole province, in testa Catania con 1.602, segue a stretto giro Palermo con 1.587. Poi Siracusa 998 e Messina con 933, Ragusa con 835, Caltanissetta 588, Trapani 504, Agrigento 453 e Enna 158.

In Italia

Ancora segnali di stabilizzazione per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 143.898 (circa 12 mila in meno di ieri) ed i guariti oltre 181 mila. 378, invece, i decessi.