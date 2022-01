Covid – In Sicilia 7.418 nuovi casi e 26 vittime. Lieve crescita sul fronte ricoveri

Nel giorno in cui la Sicilia viene dichiarata zona arancione, con il passaggio che avverrà lunedì 24 gennaio, nell’isola si registrano 7.418 positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di 46.999 tamponi processati, in calo rispetto ai quasi 8mila del giorno precedente, con un minor numero di tamponi. Dato che fa scendere il tasso di positività dal 18,4% al 15,7%. %. L’isola è al nono posto tra le regioni italiane per nuovi contagi del giorno, al primo posto c’è la Lombardia con 32.677 casi.

Gli attuali positivi nell’isola sono 202.439 con un aumento di 5.422 casi. 1.970 i guariti, mentre purtroppo si registrano ulteriori 26 decessi, che portano il totale delle vittime della pandemia nell’isola a 8.113.

14 in più i ricoverati: adesso sono 1.587, in totale, gli ospedalizzati, di cui 170 in terapia intensiva, lo stesso numero rispetto a ieri, ma con 14 ingressi del giorno.

Sul fronte del contagio nelle singole province, in testa Palermo con 1.971 casi e Catania con 1.432. Segue Siracusa con 886, Ragusa con 725, Trapani con 629, Caltanissetta con 628. Poi 511 a Messina, 458 ad Agrigento e 178 ad Enna.

In Italia

Ancora segnali di stabilizzazione per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 179.106, circa 10mila in meno rispetto al giorno. 373, invece, i decessi.