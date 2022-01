Ennesimo appello alla vaccinazione da parte del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri in conferenza stampa ha sottolineato l’esigenza di frequentare la scuola in presenza per gli studenti italiani.

Un incontro atteso con la stampa, ieri pomeriggio, riguardo le nuove misure anti-Covid entrate in vigore nei giorni scorsi, tra cui l’obbligo vaccinale riguardante gli over 50.