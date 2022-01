Salvatore Castrovinci e Antonio Ortoleva al timone di Sicilia Acque e Corfilcarni

“Con le nomine degli amici Antonio Ortoleva e Salvatore Castrovinci, rispettivamente come nuovo vicepresidente del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e presidente di Sicilia Acque, non solo ne beneficia il prestigio di Forza Italia, loro partito di appartenenza, ma anche i rispettivi comparti che i due dovranno rappresentare” ad affermarlo in una nota è la deputata regionale di Forza Italia, nonché coordinatrice del partito per la provincia di Messina, Bernardette Grasso, che aggiunge: “Ricordo che il dott. Antonio Ortoleva è già responsabile regionale del Dipartimento agricoltura di Forza Italia, mentre Salvatore Castrovinci è sindaco di Torrenova. In entrambi i casi parliamo di due punti di riferimento territoriali, ai quali è riconosciuta competenza e dedizione. Motivo per il quale auguro a entrambi buon lavoro, certa che sapranno distinguersi anche nei nuovi ruoli istituzionali”.