Basket – Troppi casi di Covid in A2: rinviato al 16 gennaio il derby Infodrive Capo d’Orlando-Trapani

Era nell’aria già da giorni, ma adesso è ufficiale il rinvio della gara in programma per domenica 2 gennaio al PalaConad tra la 2B Control Trapani e la Infodrive Capo d’Orlando.

L’impennata dei contagi che sta colpendo la nostra nazione non ha risparmiato neanche lo sport agonistico. Già mercoledì la società granata aveva comunicato la positività al Covid-19 di quattro membri del gruppo squadra. Già nelle scorse settimane erano state tante le formazioni a comunicare di essere state bloccate dal Covid.

Così ieri, con una nota ufficiale, la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto che, alla luce dei numerosi casi di positività emersi nelle ultime 48 ore, che stanno colpendo pesantemente diversi Club di Serie A2, la Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto la richiesta di posticipare l’intera giornata di campionato in calendario per domenica 2 gennaio, ultima del girone di andata, e di riprogrammare a data da destinarsi i primi due turni del girone di ritorno, in programma il 9 e 16 gennaio.

L’obiettivo è di creare, nei primi giorni del 2022, gli spazi necessari per disputare le gare rinviate fino a questo momento e valevoli per il girone di andata, che serviranno a definire le 8 squadre ammesse alla Final Eight di Coppa Italia.

Così, dopo aver disputato l’ultima gara lo scorso 22 dicembre sul campo di Pistoia, il ritorno in campo della Infodrive Capo d’Orlando è previsto, salvo ulteriori modifiche, alle ore 18 di domenica 16 gennaio, per l’ultima del girone di andata, sul campo di Trapani.