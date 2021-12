Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 11.00, sul lungomare di Capo d’Orlando, all’altezza del lido Sunset.

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate nei pressi di un incrocio. Fortunatamente nessun ferito, ma i danni alle automobili sono ingenti. Sul posto la Polizia Municipale di Capo d’Orlando, che ha momentaneamente chiuso al traffico il tratto interessato.