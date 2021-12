Covid, in Sicilia 1.727 nuovi contagi e 10 morti. Aumenta la pressione sugli ospedali

1.727 nuovi casi di Covid19 registrati il giorno di Santo Stefano in Sicilia, su 15.334 test processati. Ieri erano stati 2.446, ma su 48.351 tamponi elaborati.

Il tasso di positività sfonda quota 10%, (11%ndr) raddoppiando il valore di ieri , quando si era attestato al 5,5%.

L’Isola è al sesto posto tra le regioni per nuovi contagi del giorno, salendo di due posizioni rispetto a ieri. Al primo posto c’è la Lombardia con 4.581 nuovi casi.

Gli attuali positivi sono 28.529, con 1.454 contagiati in più rispetto al dato precedente e a fronte di soli 263 guariti nelle ultime 24 ore. Purtroppo si registrano altre 10 vittime che portano i decessi a 7.427 sull’Isola da inizio pandemia.

E sale la pressione anche sugli ospedali siciliani: sono 710 i ricoverati adesso, 37 in più rispetto a ieri; Di questi 77 sono in rianimazione – uno in più rispetto a ieri – con 10 nuovi ingressi in 24 ore.

Per quanto riguarda la diffusione dei nuovi contagi del giorno nelle singole province in testa oggi c’è Palermo con 341 casi, segue a ruota Messina con 332. Poi Catania 287, Siracusa 251, Trapani 192, Agrigento 135, Ragusa 127, Caltanissetta 43 ed infine Enna, 19.

In Italia oggi si sono registrati 24.883 nuovi casi su 217.052 test elaborati. Calo dei contagi rispetto a ieri, ma pr il minor numero di tamponi eseguiti. Il tasso di positività nazionale raggiunge quota 11,46%. 81 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 516.839, di cui 9.220 ricoverati in ospedale. 1.089 di questi sono in terapia intensiva.