Barcellona Pozzo di Gotto – Consegnati i lavori sulla SP80 di Migliardo e la SP15

Sono stati consegnati ieri, direttamente sul posto e alla presenza dell’ingegnere Sciutteri della Città Metropolitana di Messina, i lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile lungo la Strada Provinciale 80 di Migliardo e la Strada Provinciale Agricola 15. Ad eseguirli sarà la ditta Venumer di San Filippo del Mela per un importo complessivo di 150 mila euro, di cui 108.128,00 euro per lavori al netto del ribasso del 20%, più 10.120,00 euro per oneri di sicurezza e Covid-19, e 31.752,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Finalmente, quindi, i cittadini di quella porzione di territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, presenti all’appuntamento di stamattina, potranno vedere esaudite le loro istanze.

A inizio ottobre la consigliera comunale Antonella Lepro del gruppo #Noicisiamo aveva presentato un’interrogazione al sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, sostenendo come fosse necessaria la messa in sicurezza della strada che si trova in totale abbandono e necessita di immediata manutenzione soprattutto con una bitumazione in tempi brevi, a ridosso della stagione invernale.

Essendo l’arteria di competenza della Città Metropolitana di Messina, la stessa Antonella Lepro ha avviato un’interlocuzione con Ente di Palazzo dei Leoni fino alla lieta conclusione di stamattina per la quale la stessa consigliera ha rivolto un ringraziamento al sindaco metropolitano De Luca.