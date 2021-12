Covid – Ieri in Sicilia 1.028 nuovi casi, di cui 354 nel messinese. 35 in più i ricoverati

Sono stati 1.028 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia ieri, domenica 12 dicembre, a fronte di 21.717 tamponi processati. Sabato i nuovi positivi erano stati 887. Il tasso di positività sale dal 3,7% di sabato al 4,7%.

L’isola si posizione al settimo posto tra le regioni per contagi giornalieri, al primo posto c’è la Lombardia con 3.278, al secondo il Veneto con 3.271 casi.

Gli attuali positivi nell’isola sono 16.018, con un aumento di 714 casi. I guariti sono 308 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.282.

Sul fronte ospedaliero sono 435 i ricoverati nei reparti Covid dell’isola, 35 in più rispetto a sabato, di cui 48 in terapia intensiva, 4 in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province, in testa c’è Messina con ben 354 nuovi casi (sabato erano stati solo 29), poi Palermo con 186 casi, Catania con 177, e Siracusa con 101. In doppia cifra Trapani (69), Caltanissetta (65), Ragusa (42), Agrigento (22) ed Enna (12).