Esplosione a Ravanusa, quattro morti. Due donne estratte vive dalle macerie. Mancano 5 persone all’appello

E’ di quattro morti e cinque dispersi il bilancio provvisorio della terribile esplosione che ieri sera ha causato il crollo di 3 abitazioni a Ravanusa (AG), danneggiandone altre 4.

Due donne sono state estratte vive dalla macerie, mentre si cercano ancora 5 persone che risultano disperse. Non sono state ancora rese note le generalità delle quattro vittime. Contrariamente a quanto inizialmente comunicato, non ci sarebbero minori tra i dispersi.

Intanto continua il lavoro ininterrotto dei soccorritori. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Agrigento, Palermo e Catania, la Croce Rossa, la Protezione Civile, polizia e carabinieri, mentre pare sia atteso l’arrivo di cani molecolari per supportare le ricerche di corpi o dispersi.

La violenta deflagrazione ha causato un boato che è stato avvertito persino nei paesi limitrofi. All’origine ci sarebbe una cospicua fuga di gas dalla tubatura del metanodotto comunale. “Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore” ha dichiarato il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino. “Nei prossimi giorni faremo accertamenti più approfonditi. Certo è che una esplosione così è un evento eccezionale” Da accertare le cause della rottura del tubo. Intanto i tecnici di Italgas, società di distribuzione del metano, hanno concluso le operazioni di isolamento del tratto di rete e messo in sicurezza l’area interessata interrompendo il flusso di gas.

Sconvolgenti le immagini che giungono dal luogo dell’esplosione, che ricorda uno scenario di guerra. Secondo quanto riportato dalla Protezione civile Regionale sono una cinquantina le persone che non possono rientrare a casa. Il comune ha predisposto luoghi per l’ospitalità temporanea, ma la maggior parte degli sfollati ha trovato accoglienza presso parenti o amici. Nella notte a Ravanusa è giunto anche il capo della protezione civile siciliana Salvo Cocina, per un sopralluogo.

La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, pare abbia aperto una inchiesta per disastro colposo. Il magistrato si starebbe recando sul posto dell’esplosione.