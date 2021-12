Patti: approvato il progetto esecutivo per nuovi loculi ed ossari nei cimiteri del Centro e della frazione Scala

Affidato l’incarico per lo studio geologico e la direzione dei lavori, ora è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi ed ossari nei cimiteri del Centro e della frazione Scala.

Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico con il supporto per la parte strutturale dell’ingegnere Giuseppe Parasiliti Collazzo per circa 90 mila euro, somme del decreto regionale del piano di sviluppo e coesione 2014-2020– fondo investimenti per i comuni. Si tratta di risorse assegnate al comune di Patti, somme aggiuntive rispetto a quelle rendicontate da utilizzare a finalità sociali e da rendicontare entro il 31 dicembre 2021.

L’intervento è giustificato dal fatto che sussiste la quasi totale saturazione dei posti per la tumulazione dei feretri all’interno dei due cimiteri. Collaudatore statico in corso d’opera è l’ingegnere Tindaro Triscari, rup è il geometra Antonino Cusmà Piccione.