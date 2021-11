Covid – 559 i nuovi casi in Sicilia, 6 le vittime. Incidenza e ricoveri in leggero aumento

Scende il numero dei nuovi contagi in Sicilia. Sono 559 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola a fronte di 14.736 tamponi processati, nel bollettino di lunedì 29 novembre. Ieri erano stati 777 su poco più di 27.000 test elaborati. L’incidenza cresce dal 2,9% al 3,8%.

La Sicilia è al sesto posto tra le Regioni per nuovi contagi del giorno, al primo c’è il Veneto con 1.265.

Gli attuali positivi nell’isola sono 12.208 con un incremento di 361 contagiati. Sono stati infatti 192 i guariti; 6 invece le vittime registrate, tutte risalenti ai giorni precedenti.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri il dato è in leggero aumento. Sono 365 degenti, 6 in più rispetto al report di ieri. Di questi 44 sono ricoverati in terapia intensiva, uno in meno del dato precedente, con 2 ingressi del giorno.

Sul fronte del contagio nelle singole province Catania ancora in testa con 154 casi, seguono Palermo con 102 e Messina con 94. Poi Siracusa 83, Agrigento 54, Trapani 39, Caltanissetta 16, Ragusa 11, Enna 6.