Covid – Guardia alta a Gioiosa Marea e Piraino. Casi in calo a Torrenova

Sono 129 i nuovi contagi del giorno per la provincia di Messina, secondo il bollettino del Ministero della Salute del 25 novembre. 75 i degenti ricoverati negli ospedali messinesi, di cui 12 in terapia intensiva. In buona sostanza i pazienti messinesi ricoverati nei reparti covid ordinari dell’isola rappresentano circa il 20% sul totale e circa il 29% di quelli nei reparti di terapia intensiva.

Un dato che fa riflettere se si tiene conto che la provincia messinese resta fanalino di coda in Sicilia con il 73% della popolazione vaccinata con doppia dose di siero. Ieri si sono registrate anche tre vittime: si tratta di tre uomini residenti nella città dello Stretto. Due, di 70 e 65 anni, non erano vaccinati, mentre un 88enne aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

Per quanto riguarda la diffusione del virus nei vari comuni della provincia a Milazzo l’amministrazione comunale ieri ha comunicato che gli attuali positivi sono passati da 71 a 78, mentre il sindaco Calabró ha questa mattina ha informato che sono 66 i casi di infezione da Sars-Cov2 accertati a Barcellona Pozzo di Gotto, 13 contagiati in più in 48 ore.

Nel comprensorio tirrenico-nebroideo a destare preoccupazione è Gioiosa Marea, dove sono 19 i casi di positività alla data del 25 novembre e ben 53 le persone in isolamento precauzionale. Il

sindaco Tindara La Galia ha disposto la chiusura per il 25 e 26 novembre delle scuole dell’infanzia e primaria per consentire le attività di sanificazione dei locali. Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” ha infatti comunicato che alcuni alunni nei plessi del centro urbano di Gioiosa Marea sono risultati positivi. Attivata la DAD. Incremento di casi anche nel comune di Piraino, dove si contano 10 contagiati e 6 persone in quarantena.

Situazione sotto controllo a Sant’Agata di Militello, dove sono 8 i casi di positività e 13 le persone in quarantena e non si registrano ricoveri, e a Capo d’Orlando, con 16 attuali positivi e 9 persone in isolamento.

Mentre la situazione evolve positivamente a Torrenova dove, a fronte di qualche nuovo caso di positività, si registra un considerevole numero di guarigioni. Il sindaco, Salvatore Castrovinci che si dice fiducioso in un rapido calo della curva dei contagi.