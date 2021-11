Davide Faraone (IV) candidato a sindaco di Palermo

Davide Faraone, senatore di Italia Viva sarà candidato alla poltrona di primo cittadino di Palermo alle prossime amministrative. La candidatura è stata ufficializzata a conclusione della terza giornata della Leopolda, la kermesse del partito che si è tenuta a Firenze. Ad annunciarlo è stato il leader di Iv, Matteo Renzi: “A Palermo non stiamo con Miccichè, stiamo con Davide Faraone che è una cosa diversa; poi Micciché faccia lui, Provenzano faccia lui, ma noi a Palermo ci candidiamo per guidare una città che negli ultimi anni non è riuscita neanche a seppellire i propri morti”.

Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nel suo intervento finale.

“Caro Davide, Palermo ha bisogno di te, e noi siamo convinti che la tua candidatura a sindaco di Palermo non sarà figlia di un accordicchio con qualche forza politica, ma sarà una candidatura che parla alla città di Palermo”, ha aggiunto Renzi.