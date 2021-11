Vulcano, il sindaco Giorgianni incontra oggi la popolazione dell’isola

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni incontrerà la popolazione di Vulcano oggi, venerdì 19 novembre, alle 17 in un noto ristorante dell’Isola delle Eolie, per parlare di “importanti aggiornamenti in merito allo stato di attività del vulcano e alle azioni precauzionali conseguenti.”

Si tratta di un incontro finalizzato a tenere informata la popolazione residente su quanto sta avvenendo sull’isola, con riferimento alla recente intensificazione dell’attività vulcanica con abbondanti emissioni di gas e sulla necessità di implementare le attuali attività di monitoraggio.

All’incontro, a cui sono chiamati a partecipare tutti i cittadini di Vulcano, si potrà accedere solo se muniti di greenpass e mascherina. Per chi non potrà essere presente fisicamente, sarà possibile seguire la riunione attraverso la diretta Facebook che sarà trasmessa sulla pagina “Marco Giorgianni sindaco di Lipari”