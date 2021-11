Covid, a Torrenova scuole chiuse fino ad esito dei tamponi di verifica

Le scuole di ogni ordine e grado di Torrenova resteranno chiuse fino a quando non verranno comunicati gli esiti dei tamponi di riscontro sui contatti degli alunni risultati positivi nei giorni scorsi. I tamponi di verifica sono previsti per la prossima settimana.

Lo ha comunicato con una nota la dirigente dell’Istituto comprensivo Antonina Gaglio.

“… come da circolare del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 6/11/2021, il DdP di Sant’Agata di Militello (con nota prot. 9391-08 del 13/11/2021), visto il numero dei casi positivi e considerato che ancora deve essere effettuato il secondo tampone per le classi interessate, ha espresso parere negativo alla riapertura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Torrenova.” Si legge nel documento “Di conseguenza, le scuole resteranno chiuse fino a quando non saranno pervenuti i risultati di tutti i tamponi effettuati. Le attività didattiche si svolgeranno in DAD, per tutti gli ordini di scuola, secondo quanto indicato dal Piano della Didattica Digitale integrata.”