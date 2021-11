Barcellona Pozzo di Gotto: “Sbagliato sottrarsi al confronto sul ponte di Calderà!”

“Abbiamo ritenuto doveroso e istituzionalmente corretto partecipare ieri alla conferenza del Sindaco della Città Metropolitana di Messina Cateno De Luca sulle questioni legate al ponte di Calderà; abbiamo purtroppo constatato la totale assenza dell’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nè sindaco, né assessori presenti.”

Questo hanno precisato i consiglieri del gruppo misto di Palazzo Longano Angelita Pino, Melangela Scolaro ed Ilenia Torre.

“Come donne impegnate in politica e come cittadine barcellonesi, questo ci amareggia: essersi sottratti al confronto ha significato innanzitutto perdere l’occasione per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda del ponte di Calderà, hanno ricordato i consiglieri Torre, Pino e Scolaro – così nella foto – nell’assoluta consapevolezza che ai cittadini barcellonesi poco importi del rimpallo di responsabilità tra i due Enti, cui, ahimè, stiamo assistendo ormai da diverso tempo.”

“La presenza contestuale di tutte le componenti politiche e tecniche interessate avrebbe di certo favorito un confronto costruttivo e magari risolutivo degli aspetti problematici rilevati, hanno evidenziato in conclusione; è assolutamente da scongiurare, inoltre, la paventata prossima chiusura del ponte mobile provvisorio, che bloccherebbe totalmente la circolazione, con gravissimi danni. Per questo chiediamo che l’interlocuzione tra i due Enti ritorni ai toni del civile confronto istituzionale.”