Covid, la situazione nel messinese. A Tortorici si registra la quinta vittima

Secondo il bollettino del 03 novembre diramato dal ministero della salute sono soltanto 8 i nuovi contagi giornalieri da covid-19 in provincia di Messina. Numeri che cozzano con i dati, più recenti di 24 ore, comunicati dai singoli comuni del distretto. Sui Nebrodi desta preoccupazione la situazione di Mistretta, dove ieri sono saliti da 36 a 50 i casi di positività accertati. Un numero che potrebbe salire ancora, dato che ci sono ben 139 persone in quarantena (qui la notizia).

A Tortorici si registra la quinta vittima legata al covid: si tratta di un 82 enne, deceduto oggi al Policlinico oggi. L’uomo era vaccinato. Scende di una sola unità il numero degli attuali positivi nel comune oricense, che sono 25, con 37 persone in quarantena, -2 dall’ultimo aggiornamento. 16 gli attuali positivi a Capo d’Orlando, con 17 persone in quarantena, mentre 7 sono i casi di positività nel comune di Tusa, dove non ci sono persone in isolamento precauzionale.

Per quanto riguarda l’area tirrenica, a Milazzo si contano attualmente 57 positivi, in calo di 10 unità nell’ultima settimana. Dati fermi al 31 ottobre a Barcellona Pozzo di Gotto, quando gli attuali positivi comunicati dal primo cittadino Pinuccio Calabrò erano 45 così come a Pace del Mela con 11 casi segnalati.

Lento, ma progressivo, l’incremento dei ricoveri ospedalieri in provincia. Da domenica 31 ottobre, quando erano complessivamente 37 i degenti in area medica e 6 quelli in terapia intensiva, oggi sono passai a 44 i ricoverati nei reparti ordinari covid ed a 5 quelli in rianimazione. Oltre al decesso dell’anziano di Tortorici, si registrano altre due vittime, un 74enne di Francavilla di Sicilia e un 59enne di Barcellona PG, spirati ieri al Policlinico.