Covid – 484 casi in Sicilia, 8 le vittime. In calo i ricoveri

Sono 484 i nuovi casi di Covid19 registrati nel bollettino di martedì 26 ottobre nell’isola, a fronte di 17.997 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 443 su circa 10 mila tamponi.

L’incidenza scende dal 4,4% di ieri al 2,6%. L’isola è al secondo posto per contagi in Italia tra le regioni, dietro alla Lombardia che guida con 498.

Gli attuali positivi sono 7.115 con un aumento di 85 casi. I guariti sono 391, mentre si registrano altre 8 vittime: il totale dei decessi da inizio pandemia in Sicilia sale a 6.994.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 322 ricoverati: 7 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 38 (uno in meno, con 5 nuovi ingressi del giorno).

Sul fronte del contagio nelle singole province Catania guida con 160 nuovi casi, ma segue a ruota Messina con 155, il dato più alto da settimane. Poi Palermo e Agrigento 36, Siracusa 29, Trapani 27, 18 Enna, 12 a Caltanissetta e 11 a Ragusa.