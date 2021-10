Santo Stefano Camastra, lutto per “nonno Vincenzo”

A poco più di tre mesi dall’aver tagliato il traguardo dei cento anni si è spento in serenità Vincenzo Fazio, veterano agricoltore, amato e rispettato da tutta la comunità stefanese, per la personalità limpida e la dedizione al lavoro e alla famiglia.

All’età di sei anni, ha aiutato i lavoranti delle botteghe di ceramica, per poi essere chiamato al servizio di leva come marinaio a bordo dell’incrociatore Eugenio di Savoia, partecipando all’ultimo conflitto mondiale. Rientrato in paese ha messo a frutto i soldi risparmiati con le sigarette mai fumate ed acquistato un piccolo appezzamento di terra ha iniziato l’attività di agricoltore. Per più anni, con piena vitalità e spirito civico ha gestito da presidente il sodalizio Società Agricola, oggi confluito nella sede della “Società Operaia”.

Il tre luglio scorso la comunità stefanese aveva festeggiato il rispettato centenario nei locali del più antico sodalizio locale, su iniziativa del sindaco Francesco Re e del presidente Giovanni Todaro. Ai figli del signor Vincenzo la redazione di AMNotizie rivolge sentite condoglianze.