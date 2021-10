Calcio – Gli impegni delle messinesi nel weekend. Città di Sant’Agata alla ricerca della 5a vittoria

Il Messina si presenta alla nona giornata di Serie C con un nuovo allenatore. Da martedì a dirigere la squadra dello Stretto è arrivato Eziolino Capuano, vulcanico allenatore protagonista di diversi campionati di Serie C e Serie D e salito più volte all’onore della cronaca per le sue dichiarazioni calcistiche spumeggianti.

I messinesi, fermi a quota 5 punti dalla terza giornata, se la vedranno fuori casa contro il Potenza che la precede in classifica di 2 punti. Trasferte insidiose anche per il Palermo, sul campo della Turris e per il Catania che va a Francavilla.

In Serie D il città di Sant’Agata cercherà di proseguire la striscia vincente sul difficile campo del Santa MariA Cilento.

Gli uomini di Giampà sono la rivelazione del campionato, con 4 vittorie in 5 partite e un meritato secondo posto.

La sesta giornata del campionato di Eccellenza non propone scontri diretti nelle zone alte della classifica, ma sono tante le partite che stuzzicano l’interesse degli appassionati. La capolista Igea ospita al D’Alcontres il Real Belvedere Siracusa, per continuare a vincere e convincere.

La Nebros invece avrà un arduo compito in trasferta a Siracusa. In promozione, tra le partite più interessanti la Roccacquedolcese ospita il Pro Falcone. Da seguire anche il derby Stefanese-Santangiolese.