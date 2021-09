Giro di Sicilia – Venerdì la tappa da Sant’Agata Militello a Mascali. Ecco quali comuni attraverserà

È stato il 26enne colombiano Juan Sebastian Molano a vincere la prima tappa del Giro di Sicilia, i 180 chilometri da Avola a Licata. Beffa, nel finale, per il campano Vincenzo Albanese, che aveva tentato di anticipare lo sprint.

La corsa siciliana oggi prosegue con la seconda frazione: partenza da Selinunte fino a Mondello. Domani terzo step, il via da Termini Imerese e l’arrivo a Caronia, mentre la quarta ed ultima tappa partirà venerdì mattina da Sant’Agata Militello, con il traguardo finale a Mascali.

Una vetrina importante per il comune santagatese, considerata l’importanza della storica kermesse ciclistica, alla quale, ricordiamo, partecipano tanti big del ciclismo internazionale, tra cui Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde e Chris Froome.

Il sindaco Bruno Mancuso, con ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la mattina di venerdì primo ottobre. I corridori arriveranno sul lungomare santagatese e si schiereranno alla rotatoria di via Cosenz, percorreranno il lungomare verso via Ragusa, quindi la risalita sulla statale 113, che sarà attraversata ad andatura moderata per tutto il centro abitato, in direzione Palermo. Nei pressi di Torrecandele il km zero e lo start ufficiale al cronometro.

I corridori percorreranno la Statale 113 attraversando Torrenova, Rocca di Capri Leone, Capo d’Orlando, Brolo, Gioiosa Marea e le frazioni San Giorgio e Marina di Patti, per poi risalire a Patti e Falcone. Svolteranno sulla Statale 185, in direzione Mazzarrà Sant’Andrea e Novara di Sicilia fino alla punta di Portella Mandrazzi, a quota 1.125 metri. Francavilla di Sicilia sarà l’ultimo comune della provincia di Messina attraversato dalla carovana, che poi arriverà a Castiglione di Sicilia e toccherà diversi comuni del Catanese, con arrivo nella piazza Duomo di Mascali.

Di seguito la crono tabella: