Covid – Casi ancora in calo in Sicilia, sono 684. Oltre 1.100 i guariti, giù anche i ricoveri

Incidenza e ricoveri ancora in calo in Sicilia. 684 i nuovi casi registrati nel bollettino del 14 settembre in Sicilia e relativi alle ultime 24 ore (ieri erano stati 618). 21.800 i tamponi processati (ieri 12.307), con il tasso di positività che diminuisce, passando dal 5% di ieri al 4% di oggi.

I decessi, invece, aumentano rispetto a ieri (quando erano 8): sono 24 (anche oggi alcuni sono relativi a giorni precedenti, riferisce l’assessorato alla Salute) con il totale di vittime che sale a 6.609.

24 in meno i ricoverati, rispetto a ieri, che adesso sono complessivamente 871 (ieri erano 895), dei quali 772 in area medica (ieri erano 792) e 99 in terapia intensiva (qui sono 4 in meno rispetto al dato precedente).

I guariti sono 1.170, ancora una volta più dei nuovi casi. Gli attuali positivi sono 25.504, di cui 24.633 in isolamento domiciliare.

A livello provinciale, la più colpita oggi è la provincia di Catania con 206 nuovi contagi. Poi Messina 149, Palermo 93, Siracusa 64, Trapani 60, Enna 48, Ragusa 28, Agrigento 28, Caltanissetta 8.