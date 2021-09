Elezioni comunali: oggi è il primo giorno per presentare le liste, termine ultimo le ore 12.00 del 15 settembre

Oggi è il primo giorno per presentare le liste per il consiglio comunale e le candidature a sindaco nei quarantasei i comuni siciliani in cui si andrà alle urne il 10 e l’11 ottobre prossimo.

In provincia di Messina si vota ad Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta, Patti, Rodì Milici, San Marco D’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore e Torregrotta. Il termine ultimo per presentare tutta la documentazione elettorale è quello delle ore 12.00 del 15 settembre prossimo e dunque non c’è ancora l’ufficialità su chi sarà della partita, salvo già oggi ci si rechi nelle segreterie comunali.

Questi al momento alcuni nomi per i comuni dell’area tirrenica e nebroidea: a Capo d’Orlando Franco Ingrillì, Luca Giuffrè e Renato Mangano, a Caronia, circostanza singolare con due candidati con lo stesso nome e cognome, Giuseppe Cuffari, a Falcone Nino Genovese ed Andrea Paratore, a Ficarra Basilio Ridolfo e Nino Pizzino, a Galati Mamertino Vincenzo Amadore e Calogero Emanuele, a Gioiosa Marea Giusy La Galia, Giovanni Princiotta Cariddi, Alessandro Segreto e Giuseppe Buzzanca, a Mistretta potrebbero essere quattro i candidati a sindaco e tra questi Nello Maniaci e Sebastiano Sanzarello, a Patti – il comune con il numero più corposo di candidati – Gianluca Bonsignore, Giorgio Cangemi, Enzo Natoli, Giuseppe Raneri, Anna Sidoti e Fabrizio Trifilò, a Sant’Angelo di Brolo Franco Cortolillo e Tindaro Germanelli – gli stessi di cinque anni fa, a Terme Vigliatore Bartolo Cipriano, Nino Chiofalo e Domenico Munafò e a Torregrotta Corrado Ximone, Franco Pino e Nino Caselli.