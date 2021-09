Riattivate Usca scolastiche. Va a segno la protesta del sindaco di Torrenova Castrovinci

Mario La Rocca, dirigente del Dipartimento di Pianificazione Strategica ha disposto la riattivazione delle Usca scolastiche. Il provvedimento arriva all’indomani della protesta portata avanti dal primo cittadino Torrenovese Salvatore Castrovinci, che aveva pubblicamente puntato il dito contro il depotenziamento delle Usca.

“A riprova di quanto nel ruolo di Sindaco, sia doveroso e necessario segnalare tempestivamente e, quando serve, anche duramente ogni criticità in ordine alla gestione dell’emergenza epidemiologica, colgo con estrema soddisfazione il provvedimento adottato dall’ing. Mario La Rocca, Dirigente del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato alla Salute, con il quale è stata disposta la riattivazione delle Usca Scolastiche.”

Comunica soddisfatto il sindaco Castrovinci.

“Un provvedimento importantissimo in vista della ripresa delle attività scolastiche nell’ambito del quale dovrà essere adottato un sistema virtuoso e sinergico di tracciamento e di contenimento dell’epidemia affinchè i nostri ragazzi non siano costretti a ripiombare nell’incubo della Dad.

Ringrazio per il risultato ottenuto l’on.le Bernadette Grasso che, come sempre, si è spesa in prima persona affiancandoci in un’ennesima battaglia vinta.” conclude Castrovinci.