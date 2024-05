Barcellona P.G. – Una giornata per parlare di prevenzione in ricordo della giovane Martina

Il Lions Club di Barcellona P.G. ancora una volta si è impegnato nel Service Nazionale “progetto Marino”, messo a disposizione dal Multidistretto in ricordo della giovane Martina che, colpita da un tumore della mammella, morì poco dopo lasciando il messaggio di “informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute e maggiore attenzione per il proprio corpo”.

Grande l’attenzione dei giovani studenti dell’IPSSA F.Leonti sede associata all’E. Ferrari, guidati dalla dirigente Dott.ssa Ginebri che con grande interesse hanno ascoltato i medici soci dei Lions Club durante la lezione sulla prevenzione.

Sono intervenuti: il dott. Massimo Buda per dare informazioni sul tumore del cavo orale; la dott.ssa Katia Munafó che ha relazionato sul tumore dell’utero; il dott. Nino Levita per il tumore al testicolo; la dott.ssa Nadia Rivetti sui melanomi e la dott.ssa Maria Bertolami sui tumori alla tiroide e alla mammella.

“Abbiamo raccolto il messaggio di Martina con l’obiettivo di comunicare ai giovani l’importanza di condurre uno stile di vita sano per evitare conseguenze future” – afferma la dott.ssa Nadia Rivetti presidente del Lions Club di Barcellona P.G.

“Il Progetto ha riscosso successo tra i giovani e questo ci permette di portarlo avanti con forza e determinazione. Le prospettive per il futuro sono di trovare un sistema per frazionare gli studenti, magari moltiplicando gli incontri, con lo scopo di aumentare l’interattività e il dialogo con i ragazzi. Inoltre – conclude la Rivetti – la prossima sfida sarà quella di coinvolgere anche i genitori dei ragazzi, in modo tale che anche a casa si possa parlare di prevenzione”.