Ufficiale – Sicilia in zona gialla da lunedì 30 agosto. Ecco cosa cambia

La Sicilia passa in zona gialla a partire da lunedì 30 agosto. A confermarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Ho appena firmato una nuova ordinanza. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”.

L’isola ha infatti sforato i tre parametri previsti per il cambio di colore. Il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è del 12,1% (la soglia prevista è del 10%), occupazione posti letto in area medica del 19,4% (contro il 15% di soglia) e incidenza a 7 giorni (20-26 agosto) più alta di tutta Italia con 200,7 casi per 100mila abitanti contro la soglia di 50. Questi i dati contenuti nella tabella ministero della Salute/protezione civile che accompagna il monitoraggio settimanale.

La Sicilia è l’unica regione a passare in zona gialla. A salvare la Sardegna è la percentuale del 14% di occupazione dei posti in area medica, mentre le intensive sono piene all’11,2% e l’incidenza è si 148,5 su 100mila abitanti.

In zona gialla tornano le, seppur lievi, restrizioni. La regola più importante da rispettare a partire da lunedì sarà l’obbligo di mascherina, che torna sia al chiuso sia negli spazi aperti.

Grazie al green pass, invece, non dovrà chiudere nessuna attività e non ci sarà coprifuoco. Palestre, bar, pub e ristoranti potranno essere aperti anche a cena senza limiti di orario. Torna, però, il limite di quattro commensali (sia all’aperto che al chiuso) per quanto riguarda il numero di persone non conviventi sedute allo stesso tavolo. Per sedersi al chiuso sarà necessario il green pass.

Per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni, ci si potrà spostare in libertà anche con la zona gialla.

Restano aperti anche teatri, cinema, concerti e musei, per cui valgono le stesse regole della zona bianca: sarà possibile partecipare agli eventi di spettacolo prenotando i posti e sempre con l’utilizzo del green pass.