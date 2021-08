La “doppia vita” di Sebastiano Paterniti: tra la musica e la porta della Nazionale – VIDEO

Ha preso il via lo scorso mese di maggio il nuovo progetto discografico di Sebastiano Pateriti, in arte Sebba. Il primo singolo, Arbre Magique, ha già superato i 150mila stream su Spotify, mentre in venti giorni il video di Diciassette è a quasi 50mila visualizzazioni su YouTube.

Ma per il 31enne originario di Tortorici le soddisfazioni non sono solo in campo musicale: tra pochi giorni si infilerà di nuovo i guanti da portiere per andare a difendere la porta della Nazionale italiana di Beach Soccer. Sebastiano è infatti stato convocato per l’ultimo raduno prima degli Europei del Portogallo.