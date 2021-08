Floresta, il giovane Antonio Stroscio si è candidato a sindaco ufficiale

A Floresta, comune chiamato al voto nelle elezioni ammnistrative del prossimo ottobre c’è il secondo candidato ufficiale a sindaco. Si tratta del giovane Antonio Stroscio, 29 anni, geologo e ricercatore universitario. Stroscio, nell’ultima tornata elettorale non era riuscito a vincere la sfida contro Cappadona, poi sfiduciato, per soli 5 voti.

Pubblichiamo la nota della sua candidatura.

“Come ormai noto da mesi, anche a Floresta, nel comune più alto di Sicilia i cittadini saranno chiamati alle urne il 10 e l’11 Ottobre per eleggere il nuovo Sindaco che dovrà guidare il Comune dopo la delicata esperienza della mozione di sfiducia al sindaco Cappadona. Se da un lato si vocifera di un accordo politico ormai trovato tra i due ex Sindaci, Marzullo e Cappadona, dall’altro lato è ormai chiara la scelta: Antonio Stroscio, 29 anni, geologo e ricercatore universitario, è stato indicato da diversi gruppi politici locali quale candidato a Sindaco di Floresta.

Stroscio, aveva perso per 5 voti già tre anni fa alla sua prima esperienza di candidato a Sindaco, oggi ci riprova dopo tre anni di esperienza da consigliere comunale di opposizione. Se durante l’ultimo comizio del 2018 Marzullo aveva dichiarato che la scelta di candidare Antonio Stroscio a Sindaco era stata la sua e di un’altra persona di cui non poteva dirne il nome, oggi non si può dire la stessa cosa perché ad appoggiare la candidatura di Antonio Stroscio non ci sono solo i 6 consiglieri firmatari della mozione di sfiducia ma ci sono anche ex amministratori che in passato hanno ricoperto ruoli importanti per Floresta e soprattutto tanti cittadini che sono stanchi del modus operandi dei due ex Sindaci oggi alleati.

Nell’ufficializzare la candidatura Antonio Stroscio dichiara: “Mi ricandido con senso di responsabilità, forte dell’esperienza vissuta in questi 3 anni in cui ho ricoperto il ruolo di consigliere d’opposizione. È stata un’esperienza molto travagliata che ha permesso a me e ad altri candidati di conoscere le problematiche del paese meglio di quanto le conoscevamo prima, ma soprattutto di conoscere le difficoltà della macchina amministrativa. Siamo consapevoli di doverci rimboccare le maniche e di dover lavorare duro per riportare un po’ di serenità a Floresta, ma siamo convinti di farcela. A tal proposito abbiamo costruito una squadra molto giovane dove è possibile trovare forza e determinazione, siamo, però, consapevoli delle difficoltà legate che incontreremo. Questa consapevolezza ci spinge maggiormente a cercare collaborazione e confronto con i cittadini, convinti come siamo che l’amministrazione di un comune non può solo essere delegata, ma richiede partecipazione. Occuparsi di politica significa mettere al servizio della collettività le proprie idee, mettersi in gioco per dare futuro a ciò che si ama lottando per raggiungere dei risultati. Fare politica è una mia passione e non sarà mai un lavoro per me, bensì un servizio verso la popolazione. Questa mia voglia di fare, questo mio modus operandi, lo sto condividendo giorno dopo giorno agli altri candidati, perché insieme siamo una squadra e tutti insieme dobbiamo remare verso un unico obiettivo: portare alto il nome di Floresta.

In questi giorni percepisco grande entusiasmo tra la gente, molti si avvicinano per parlare, vogliono sapere e questo mi riempie e ci riempie di gioia perché significa che stiamo lavorando per la collettività; questo continuo confronto, inoltre, è stimolante, perché abbiamo modo di ascoltare proposte ed idee che dovranno far parte del nostro programma, e vuole essere l’inizio di un’esperienza che vuole coinvolgere i cittadini. Presto – conclude il candidato Sindaco Stroscio- presenteremo la Nostra squadra di governo e il Nostro programma”.