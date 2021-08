Capo d’Orlando – Ancora in crescita i casi Covid: sono 55 i positivi, 67 in quarantena

È costante la crescita dei contagi a Capo d’Orlando. Ad oggi sono 55 le persone positive al Covid e 67 quelle che si trovavano in quarantena come contatti stretti in attesa di tampone di verifica. Nell’ultimo aggiornamento di tre giorni fa erano 42 i positivi e 54 le persone in quarantena.

“Si ribadisce – dichiara il sindaco Franco Ingrillì – che oltre il 90% dei positivi non è vaccinato, elemento comune in tutta Italia. Per questo è opportuno ricordare l’importanza della vaccinazione nella lotta contro il virus.

Fino a martedì 24 agosto nell’hub di piazza Bontempo, come in tutti i centri vaccinali siciliani, è possibile ricevere il siero Pfizer o Moderna senza prenotarsi.”