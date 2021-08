Covid- 946 i nuovi casi di ferragosto in Sicilia. 4 i morti. Ancora in salita i ricoveri

Sono 946 i nuovi casi registrati nel giorno di ferragosto per la Sicilia nel bollettino del Ministero della Salute, a fronte di 8.865 tamponi rapidi e molecolari processati. Ieri erano stati 1.013, ma a fronte di oltre 18.000 tamponi. Raddoppia, dunque, per effetto del minor numero di test eseguiti, anche per la festività, il tasso di positività che passa dal 5,4% di ieri al 10,7% di oggi.

L’Isola resta prima tra le regioni per nuovi contagi, seguita da Toscana (+725) ed Emilia-Romagna (551)

La Regione registra oggi 4 decessi, di cui uno nel messinese. Si tratta di una donna di 79 anni di Milazzo, spirata al Policlinico di Messina. I guariti sono solo 393, mentre gli attuali positivi sono ora 18.036, 549 in più rispetto al dato precedente, con 17.430 persone in isolamento domiciliare.

Ancora in salita, purtroppo, i ricoveri ospedalieri, che sono 606 in tutto, di cui 538 nei reparti ordinari covid (+7) e 68 in terapia intensiva, dove si contano 3 nuovi ingressi in un giorno.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi per provincia, in testa Palermo con 192 nuovi contagiati. Seguono in tripla cifra Catania 183, Ragusa 146, Caltanissetta con 115, Trapani con 108. A Siracusa 98 nuovi casi, ad Agrigento 71, Ad Enna 25 ed a Messina soltanto 8.

In Italia

I nuovi contagiati per la Penisola sono 5.664 su 160.870, con un tasso di positività a livello nazionale del 3,5%. Ieri erano stati 7.188 ma su 254.004 test per il coronavirus. Quasi la metà le vittime, invece: sono 19 oggi, mentre ieri erano state 34. Sono 3.546 le persone ricoverate negli ospedali italiani, di cui 384 in rianimazione.