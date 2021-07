Depurazione: soluzione per quattro comuni del milazzese

Un collettore fognario trasporterà i reflui urbani da Torregrotta e altri comuni della provincia di Messina all’impianto di Giammoro, frazione di Pace del Mela.

Per realizzarlo, è stata avviata sul portale di Invitalia, centrale di committenza del commissario straordinario unico per la depurazione, una gara per l’affidamento dei lavori che interessano diversi piccoli comuni dell’area del milazzese: oltre a Torregrotta, Valdina, Venetico, le frazioni Cardà di Roccavaldina e Marina di Monforte San Giorgio.

Queste aree sono ad oggi sprovviste di un adeguato trattamento dei reflui prodotti: di conseguenza sussiste la procedura d’infrazione comunitaria 2004/2034, scaturita nella condanna della Corte di Giustizia europea verso l’Italia al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Il commissario straordinario unico Maurizio Giugni, con la struttura composta dai subcommissari Riccardo Costanza e Stefano Vaccari, che si avvale di Invitalia per la gara e di Sogesid per le fasi del procedimento, ha dunque avviato una procedura per l’affidamento dei lavori con base d’asta di circa 2,5 milioni di euro e un tempo previsto di realizzazione delle opere fissato in quattordici mesi.

La progettazione esecutiva dell’intervento prevede la costruzione di collettori emissari principali di raccolta e adduzione delle acque nere verso il depuratore di Giammoro, con i relativi impianti di sollevamento, convertendo l’area dell’attuale impianto di Torregrotta per creare un nuovo sistema di pretrattamento iniziale dei reflui.