Grave incidente questa mattina a Capo d’Orlando, sulla SS113, nei pressi del bivio di San Martino.

Uno scontro tra una moto e un furgoncino, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 8.45.

Ad avere la peggio due motociclisti, un uomo e una donna, che hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in ospedale. Intervenuti sul posto due ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Capo d’Orlando, impegnati a gestire il traffico.