Covid-19: Mistretta, 13 i casi di contagio. Oggi e domani in programma tamponi di verifica

Sono 13 i casi di positività al covid-19 riscontrati nel territorio comunale di Mistretta, che conta ancora una cinquantina persone in quarantena.

Intanto per oggi sono in programma circa 35 tamponi molecolari di verifica, che potrebbero determinare, in caso di esito negativo, la conclusione dell’isolamento per diverse persone. Anche per domani è prevista un’ulteriore tranche di tamponi (una ventina) di verifica.

Limitati a pochi casi, invece, i soggetti positivi nei comuni limitrofi: sono 3, al momento, a Castel di Lucio e S. Stefano di Camastra, 2 a Pettineo ed uno soltanto a Motta d’Affermo.