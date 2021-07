Dipendenti comunali di Capo d’Orlando: “Torneremo a protestare se mercoledì non sarà pagato lo stipendio di marzo!”

Se entro mercoledì prossimo non verrà pagato lo stipendio di marzo 2021, si ritornerà a protestare in piazza con forza e determinazione per chiudere definitivamente questo annoso problema, riservandosi di intraprendere tutte le vie possibili per tutelare i propri diritti.

Così hanno evidenziato i rappresentanti delle rsu Mgl, Cgil, Csa e Diccap, dopo l’ulteriore assemblea sindacale tenutasi stamane dai dipendenti del comune di Capo D’Orlando. La vicenda è sempre la stessa: il mancato pagamento degli stipendi che sta monopolizzando ormai da tempo il disagio che vivono i lavoratori nel non vedere riconosciuto un diritto così importante che non premette loro né di vivere, né di lavorare serenamente e di affrontare il quotidiano con estrema difficoltà anche e soprattutto per le proprie famiglie.