Prestigioso riconoscimento per lo chef messinese Pippo Anzà, che ha ricevuto un certificato d’eccellenza da parte dell’Associazione “Ristoworld Italy”.

Un network di professionisti della ristorazione e hotellerie italiana che lavorano in circa 70 Paesi del Mondo.

Allo chef Anzà, che vanta oltre 40 anni di esperienza in Sicilia e all’estero, è stato conferito l’attestato per l’attenta e costante valorizzazione del Made in Sicily.