Capo d’Orlando – Aggiudicati i lavori di adeguamento della pista d’atletica dello stadio “Micale”

L’impresa “Fratelli Anastasi s.r.l.” di Villafranca Tirrena si è aggiudicata la gara d’appalto dei lavori di riqualificazione e adeguamento della pista di atletica leggera e servizi annessi dell’impianto sportivo “Ciccino Micale” di contrada Pissi.

La gara si è svolta con procedura negoziata sulla piattaforma telematica Asmecomm e i lavori sono stati aggiudicati per un importo di 368.486,94 euro su un finanziamento complessivo di 555mila euro.

Prevista la ristrutturazione e l’adeguamento della pista di atletica leggera con la realizzazione del manto sintetico di tipo semidrenante e la riqualificazione degli spogliatoi e dei locali destinati a infermeria, deposito e segreteria. Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Mario Sidoti Migliore.

“Accresciamo la qualità dell’impiantistica sportiva di Capo d’Orlando che può vantare strutture di primo livello in grado di ospitare, come è già stato fatto, manifestazioni di carattere nazionale – afferma il Sindaco Ingrillì. Con l’adeguamento della pista d’atletica dello stadio Micale guardiamo a discipline che sono in grande espansione sul nostro territorio e puntiamo ad organizzare eventi di grande richiamo.

Ma non dimentichiamo nemmeno gli impianti a servizio delle scuole: dopo la palestra di Furriolo inaugurata nel 2019, siamo adesso pronti ad aprire la rinnovata palestra delle scuole medie di Via Piave mentre stanno per iniziare i lavori per la realizzazione della palestra a servizio del plesso di Vina”.