Covid – In Sicilia contagi in calo: 234 nel bollettino del 5 giugno. 8 le vittime del giorno

Sono oltre 100 in meno, rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 del giorno in Sicilia: il bollettino del 5 giugno registra 234 nuovi contagi, a fronte di 5.930 tamponi molecolari processati (esattamente lo stesso numero di ieri).

L’isola scivola al terzo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, dietro alla Lombardia ed alla Campania, mentre scende il tasso di positività scende di quasi due punti percentuali e adesso è al 4%. Tasso in calo anche tenendo conto dei test antigenici, al 1,6%.

In lieve aumento il numero di vittime del giorno, che sono 8 (ieri erano state 5).

Il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 7.895, in calo di 423 unità, grazie ai 649 guariti del giorno.

In calo anche il numero dei positivi al Covid ricoverati in ospedale: sono 441 in totale (13 meno di ieri), di cui 45 in terapia intensiva (lo stesso numero di venerdì, con 3 nuovi ingressi del giorno).

Tra le province, è sempre Catania a far registrare il maggior numero di nuovi casi, 77 nelle ultime 24 ore. Poi Agrigento con 41, Ragusa con 37, Palermo con 28, a seguire la provincia di Messina con 23 nuovi casi (ieri erano stati 42). Poi 10 nuovi casi ad Enna, 9 a Siracusa, 7 a Trapani e 2 a Caltanissetta.

In Italia

Stabile il numero dei contagi del giorno a livello nazionale: sono 2.436 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri 2.557), mentre sono 57 i morti a causa del Covid (ieri erano stati 73).